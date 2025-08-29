Este viernes arranca el Torneo Nacional de Mami Hockey Intermedia, en Tucumán, con la participación de una gran cantidad de equipos sanjuaninos. Las mujeres de diferentes clubes de San Juan ya están en tierras tucumanas para vivir la XXV Edición del evento más importante de esa categoría.

Médicas, abogadas, comerciantes, contadoras, emprendedoras y amas de casa son algunos de los oficios y profesiones que las deportistas colgaron por un rato para colocarse los botines, el equipo de sus amores y con stick en mano, afrontar un nuevo campeonato.

UNSJ Blanco, UNSJ Rojo, UNSJ Verde, Universitario, UVT, San Juan Blanco, Parque Norte, Richet Atlas, Richet Rojo y UDAP Multicolor son los equipos que buscarán el podio frente a una infinidad de rivales de todos los puntos del país.

Las imágenes de los equipos sanjuaninos:

