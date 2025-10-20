Vidal y Atencio se quedaron con una nueva edición de la Maratón de Gendarmería Con muy buen número de participantes, se concretó la tradicional prueba en Rivadavia.

En una nueva edición de la tradicional prueba con distancias de 10K y 15K, Marcos Vidal y Agostina Atencio dominaron los 10K, mientras que Mariano García y Mercedes Suárez se quedaron con los 15K.

En el marco del Día de la Madre, se llevó adelante una nueva edición de la Maratón de Gendarmería, una competencia que reunió a una gran cantidad de corredores en un ambiente festivo. El evento, que contó con pruebas de 15, 10 y 3 km, finalizó antes del mediodía, permitiendo a los participantes regresar a sus hogares para celebrar junto a sus familias.

En la distancia de 10K, el podio masculino fue encabezado por Marcos Vidal, quien cruzó la meta con un tiempo de 00:33:51, imponiéndose con autoridad. El segundo puesto fue para Bruno Juárez (00:37:50), mientras que Francisco Acosta completó el podio con 00:38:03.

Entre las Damas, la ganadora fue Agostina Atencio, con un registro de 00:40:03, seguida por Josefina Escobar (00:42:08) y María Russo (00:45:40).

En tanto, la prueba de 15K tuvo como gran vencedor a Mariano García, quien se quedó con el primer lugar entre los caballeros al marcar 00:49:29. Muy cerca arribó Fabio Figueroa (00:49:31), y el tercer lugar fue para Nelson Pérez, con un tiempo de 00:51:08.

En la rama femenina, Mercedes Suárez dominó con un tiempo de 01:03:06, escoltada por Gisela Suligoy (01:11:18) y María Cruz (01:13:08).

También estuvo la el momento participativo de la mano de los 3k y la maratón kids, la cual estuvo plagada de emociones. En este tipo de distancias, la familia y las amistades juegan un factor fundamental, quienes son los que apoyan y esperan del otro lado de la línea de meta.