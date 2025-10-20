En una nueva edición de la tradicional prueba con distancias de 10K y 15K, Marcos Vidal y Agostina Atencio dominaron los 10K, mientras que Mariano García y Mercedes Suárez se quedaron con los 15K.
En el marco del Día de la Madre, se llevó adelante una nueva edición de la Maratón de Gendarmería, una competencia que reunió a una gran cantidad de corredores en un ambiente festivo. El evento, que contó con pruebas de 15, 10 y 3 km, finalizó antes del mediodía, permitiendo a los participantes regresar a sus hogares para celebrar junto a sus familias.
En la distancia de 10K, el podio masculino fue encabezado por Marcos Vidal, quien cruzó la meta con un tiempo de 00:33:51, imponiéndose con autoridad. El segundo puesto fue para Bruno Juárez (00:37:50), mientras que Francisco Acosta completó el podio con 00:38:03.
Entre las Damas, la ganadora fue Agostina Atencio, con un registro de 00:40:03, seguida por Josefina Escobar (00:42:08) y María Russo (00:45:40).
En tanto, la prueba de 15K tuvo como gran vencedor a Mariano García, quien se quedó con el primer lugar entre los caballeros al marcar 00:49:29. Muy cerca arribó Fabio Figueroa (00:49:31), y el tercer lugar fue para Nelson Pérez, con un tiempo de 00:51:08.
En la rama femenina, Mercedes Suárez dominó con un tiempo de 01:03:06, escoltada por Gisela Suligoy (01:11:18) y María Cruz (01:13:08).
También estuvo la el momento participativo de la mano de los 3k y la maratón kids, la cual estuvo plagada de emociones. En este tipo de distancias, la familia y las amistades juegan un factor fundamental, quienes son los que apoyan y esperan del otro lado de la línea de meta.