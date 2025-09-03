[VIDEO] Arrancó la “Motoneta”: Sebastián Penco anotó en el triunfo de Minero ante Desamparados El delantero ex San Martín ingresó desde el banco y tardó cinco minutos en marcar para Minero que venció por 2 a 0 al Víbora, que presentó un equipo plagado de juveniles.

Era “el” partido de la fecha si se tiene en cuenta la expectativa por el debut de Sebastián Penco otra vez en el fútbol. El ex San Martín volvió a ponerse los cortos para defender los colores de Atlético Minero que este miércoles recibió a Sportivo Desamparados en un encuentro válido por la 8va fecha del Torneo Clausura del fútbol sanjuanino en Primera División. Y el experimentado delantero respondió, ingresó desde el banco y anotó el segundo gol para que el conjunto de la minería venciera a Desamparados por 2 a 0.

El primer gol lo había anotado Nicolás Villalba a los 3 del complemento, en tanto que el gol de Penco llegó casi en el final del encuentro. Sportivo presentó un equipo alternativo, plagado de jugadores de Cuarta División teniendo en cuenta que el sábado se jugará una verdadera final cuando choque ante Marquesado para definir el último clasificado por San Juan al próximo Regional Amateur.

De esta manera, Minero se ubica en la 5ta posición con 14 puntos, a 5 puntos del líder Unión.

Los otros resultados

Entre otros encuentros, Marquesado se impuso ante Villa Obrera por 2 a 0 con goles de Nicolás Lucero y Victorio Martini. La derrota dejó muy comprometido al elenco Chimbero, que sigue hundido en una racha negativa, mientras que el Far West sigue siendo escolta del líder.



En el Barrio Cabot, Juventud Zondina venció como visitante por 1 a 0 a Arbol Verde. El único gol lo anotó Matías Pérez. En Zonda, Sarmiento no pudo frente a Sportivo Rivadavia y permanece en zona de descenso directo tras caer por 3 a 1. El equipo de La Bebida se impuso con tantos de Joaquín Aballay, Renzo Leonardi y Pedro Olivera, mientras que Alan Salinas marcó el único gol para la Flecha Zondina.



La fecha se cerrará este jueves con los encuentros entre Atenas-Trinidad (Sebastián Fernández), Carpintería-Peñarol (Martín Rivero) y San Lorenzo de Ullum-López Peláez (Sergio González).