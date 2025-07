Vóley: Argentina le ganó a Turquía 3 a 2 en el Mundial U19 Con los sanjuaninos Samuel Guidi Correa y Benjamín Flores venció a Turquía 3-2.

Este viernes, la selección argentina masculina U19 de vóley, con la presencia de los sanjuaninos Samuel Guidi Correa y Benjamín Flores, jugó su segundo partido en el Mundial de Uzbekistán.

El representante nacional volvió a vencer, esta vez a Turquía 3-2, con parciales de 21/25 – 25/23 – 25/22 – 22/25 – 15/12, en partido correspondiente al Grupo A del torneo que se juega en la ciudad de Taskent.

Guidi Correa, como capitán del equipo, marcó tres puntos, mientras que Federico Debonis, al igual que ante Puerto Rico, volvió a ser el máximo anotador argentino con 19 puntos.

Argentina lidera el Grupo A con cinco puntos, seguido de Pakistán, Uzbekistán y Bélgica con tres, Turquía uno y Puerto Rico sin unidades, aclarando que varios de estos equipos aún deben jugar su segundo partido en el torneo que se juega a una sola rueda de todos contra todos, donde los cuatro primeros de la zona clasificarán a la fase campeonato, y los dos restantes a la ronda de relegados.

Fixture de Argentina en el mundial U19 masculino:

Jueves 24/7 – Argentina -3- Puerto Rico -0-

Viernes 25/7 – Argentina -3- Turquía -2-

Sábado 26/7 – 06:00 – Bélgica vs. Argentina

Lunes 28/7 – 09:00 – Uzbekistán vs. Argentina

Martes 29/7 – 03:00 – Argentina vs. Pakistán