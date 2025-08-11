La fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 llegó a su fin y dejó definidos a los equipos argentinos que siguen en carrera por la gloria continental. Estudiantes, Vélez, River y Racing lograron superar sus zonas y se metieron en los octavos de final del torneo más prestigioso de clubes de Sudamérica, mientras que Talleres y Central Córdoba quedaron en el camino.
En esta instancia, los dos mejores de cada grupo avanzaron a octavos, y los terceros accedieron a los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana.
Desde los octavos de la Libertadores, los cruces serán de ida y vuelta, sin ventaja por gol de visitante, hasta conocer a los dos finalistas que buscarán el título en la gran final única del 29 de noviembre en Lima, Perú.
Así se jugarán los octavos de final de Libertadores 2025: cuándo se juegan y calendario
Ida
- Fortaleza vs. Vélez | martes 12/8 a las 19, en el Arena Castelão
- Atlético Nacional vs. San Pablo| martes 12/8 a las 21.30hs, en el Atanasio Girardot
- Peñarol vs. Racing | martes 12/8 a las 21.30, en el Campeón del Siglo
- Cerro Porteño vs. Estudiantes | miércoles 13/8 a las 19, en La Nueva Olla
- Flamengo vs. Internacional | miércoles 13/8 a las 21.30, en el Maracaná
- Botafogo vs. Liga de Quito | jueves 14/8 a las 19, en el Olímpico Nilton Santos
- Libertad vs. River | jueves 14/8 a las 21.30, en el Defensores del Chaco
- Universitario vs. Palmeiras | jueves 14/8 a las 21.30, en el Monumental U
Cómo se jugarán los octavos de la Copa Sudamericana 2025
La Copa Sudamericana 2025 entró en su etapa decisiva con presencia fuerte de equipos argentinos. Lanús, Huracán, Godoy Cruz, Independiente y Central Córdoba (este último tras ganar el repechaje) ya aseguraron su lugar en los octavos de final y sueñan con llegar a lo más alto.
El camino hacia el título también se disputará con series de ida y vuelta, en las que cada detalle puede definir la clasificación, y donde la experiencia y el juego colectivo serán claves para avanzar en busca de la corona continental.
Así se jugarán el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana
- Once Caldas vs. Huracán | martes 12 de agosto | 19.00 | Estadio Palogrande
- Independiente del Valle vs. Mushuc Runa | martes 12 de agosto | 19.30 | Estadio Banco Guayaquil, Quito
- América de Cali vs. Fluminense | martes 12 de agosto | 21.30 | Estadio Olímpico Pascual Guerrero
- Bolívar vs. Cienciano | miércoles 13 de agosto | 19.00 | Estadio Hernando Siles
- Alianza Lima vs. U. Católica | miércoles 13 de agosto | 21.30 | Estadio Alejandro Villanueva
- Universidad de Chile vs. Independiente | miércoles 13 de agosto | 21.30 | Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
- Atlético Mineiro vs. Godoy Cruz | jueves 14 de agosto | 19.00 | Estadio Arena MRV
- Central Córdoba vs. Lanús | jueves 14 de agosto | 21.30 | Estadio único Madre de Ciudades