El fuerte accidente de Franco Colapinto en la segunda tanda de clasificación del Gran Premio de Las Vegas generó gran preocupación en Williams. Más allá de los destrozos que sufrió el monoplaza, que abren el interrogante sobre la posibilidad de repararlo a tiempo, la escudería aseguró que el corredor argentino deberá ser revisado por los médicos otra vez antes de tener el visto bueno para participar de la carrera del domingo (se iniciará a las 3 de la mañana, hora de Argentina).

El team con sede en Grove publicó un comunicado en redes sociales tras lo ocurrido en la Q2: “Durante la calificación, Franco sufrió un impacto significativo de más de 50G, que requirió un chequeo médico. Un impacto de esta magnitud es obviamente significativo y grave, y tendrá que ser evaluado de nuevo mañana antes de que sepamos si está en condiciones de competir”.

After a difficult day for the team in Las Vegas, James provides an update on Franco. pic.twitter.com/pMyx6gbMsd

