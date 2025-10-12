TC 2000 en San Juan: Gabriel Ponce De León ganó en “El Zonda” Completaron el podio Marcelo Ciarrocchi y el campeón Leonel Pernía. El sanjuanino Fabián Flaque quedó sexto.

Volvió el TC 2000 al autódromo El Zonda “Eduardo Copello” y este domingo el piloto ganador fue Gabriel Ponce de León. El podio se completó con Marcelo Ciarrocchi, segundo y Leonel Pernía en tercer lugar.

En cuarto lugar quedó el mendocino, Nicolás Palau; en el quinto puesto pasó la bandera a cuadros Tiago Pernía y en el sexto lugar, avanzó el sanjuanino Fabián Flaqué.

Les siguieron Franco Morillo, Lautaro Campione, Tomás Fernández, décimo puesto para Nicolás Traut y en onceavo lugar, Matías Rossi.

Apenas tres giros pudo dar Franco Vivian (Chevrolet), que por una falla debió parar en boxes, y junto a Polakovich siendo los únicos participantes que no pudieron continuar en pista.

Se impuso en una prueba que tuvo momentos de dramatismo ante los inesperados inconvenientes de neumáticos y que en el cierre tuvo el retraso de Matías Rossi que era el líder.