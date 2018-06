Vecinos enviaron imágenes y el siguiente comentario: "Me comunico para hacer una denuncia a OSSE. Desde esta mañana (por el martes) tenemos las casas y las calles inundadas con el agua de cloacas y no responden a los reclamos. Es un olor insoportable, no se puede respirar. es en Avenida Ignacio de la Roza y calle Zonda, en Rivadavia".