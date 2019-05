Con el objetivo de agilizar el tránsito y de hacer que las calles de Caucete dejen de ser un caos, la Municipalidad puso hoy en funcionamiento el cambio de sentido de circulación de arterias, a lo largo de más de 70 cuadras que están en el centro del departamento. Sin embargo, no pocos fueron los que no se enteraron (o no se acordaron) y pasaron de largo.

La imagen de la foto se repitió esta mañana varias veces en el departamento.