Tras la nota publicada por DIARIO DE CUYO, en la que vecinos del barrio Foro de Abogados denunciaban que Walmart arrojaba agua servidas sobre las acequias aledañas a sus viviendas, desde el supermercado realizaron su descargo.

"Walmart no realiza vertidos de ningún tipo en el terreno en cuestión. De hecho, el día lunes 02 de marzo la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia, mediante Acta de Inspección número 20623, constató que los mismos no surgen de la operación de nuestra sucursal.

Incluso, el día miércoles 26 de febrero mantuvimos una reunión con representantes del área de Medio Ambiente y Arbolado Público de la municipalidad de Rivadavia, debido a que habían recibido un reclamo por parte de un vecino que indicaba la presencia de un camión atmosférico y de efluentes en las acequias de riego, sobre la calle existente en el costado este de la tienda.

Por nuestra parte, en mencionada reunión, manifestamos que el sector a que se hace referencia en el reclamo no es propiedad Walmart. No obstante, nos ofrecimos a recorrimos con ellos (cosa que hicimos) el predio, observando las condiciones y el funcionamiento de la planta de tratamiento de efluentes, así como el sector de acopio provisorio de Residuos Sólidos Urbanos y reciclables. Al momento de la recorrida no se constataron malos olores y se observó una adecuada gestión de los residuos".