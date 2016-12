"Una situación que se suscita en forma constante y de seguro es mal de muchos, en este caso es el inconveniente que se presenta con la recolección de la basura, el cual debido a una forma nueva de hace un tiempo atrás, de recolección, un personal de la municipalidad, pasa delante sacando las bolsas de basura y agrupándolas en una esquina o algún frente de casa, a lo cual es una tentación y constante ataque de perros, los cuales no tienen la culpa obviamente, ya que ellos lo hacen por hambre o instinto, en este caso obviamente la persona pensante y con raciocinio por el lado del personal de municipalidad que se hace cargo de la recolección, que no me parece mal el método siempre y cuando tuviesen un proceder correcto, ya que en caso de que si fuese práctico para ellos este tipo de método de recolección deberían preveer no tener mucha distancia entre que agrupan las bolsas hasta que pasa el camión recolectando, y seguramente esto no pasaría, pero en ocasiones pasan de 10 a 15 minutos, donde las bolsas son presas de los perros, los cuales rompen y desparraman por todos lados la basura, la cual obviamente el camión recolector solo recoge las bolsas que se encuentran enteras y las rotas o la basura desparramada queda ahí mismo, por lo cual insisto me parece hacer publico esto, porque estoy más que seguro e incluso lo he visto en muchas ocasiones, al trasladarme por diferentes partes de Rawson es que se presenta la misma situación", escribió un lector de DIARIO DE CUYO.