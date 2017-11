Un lector envió el siguiente mensaje:



"Buenos días, me comunico con ustedes por que en la escuela Liceo Paula Albarracín de Sarmiento esta él ventilador colgando de la pared desde hace un año y medio, aproximadamente. También tenemos la luz de emergencia que está colgando y él cable se esta pelando.



Hemos presentado dos cartas cartas y lo único que nos dicen es que tenemos que esperar a que venga el Obrador del Ministerio pero nunca aparecen.



También hemos hablado con las autoridades y dicen que no nos pueden dar solución. Ya no podemos estar con el riesgo de que se nos caiga encima y no sabemos qué hacer".