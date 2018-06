Un lector envió imágenes sobre la situación que atraviesan en el barrio Las Mercedes, ubicado en Hipólito Yrigoyen 1645 (S).

"Hay una pérdida de agua en la puerta de mi barrio y es muy peligroso porque ahí donde está inundado están todos los cables de ingreso de luz. Los vecinos reclamamos en varias ocasiones y una sola vez vinieron, lo taparon y se fueron diciendo que no podían hacer nada porque necesitaban máquinas y que OSSE no las tenía y que había que esperar. No sólo afecta la electricidad del barrio sino que está en la vía pública y es un peligro para cualquiera que pase".