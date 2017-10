Un lector denunció un hecho que generó gran conmoción en las redes: "Los colectiveros de la empresa Mayo en especial a los de la Línea 16 que le tiran el colectivo encima a los perros. Hace una semana me mató a mi perrita y hoy acaban de matar a la perrita de mi cuñada, no tienen conciencia van a toda velocidad no frenan en las esquinas y pasan en contramano para pasar a los otros vehículos,hoy son perritos mañana puede ser una persona por favor ayúdenme a difundir esto no puede quedar asi".