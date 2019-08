Una viuda envió una foto y un mensaje por lo que sucede en el nicho de su difunto esposo, en el Cementerio San Miguel de Rawson:

"Ni los muertos están tranquilos. Voy todos los sábados al cementerio a dejarle flores a mi marido y me encuentro que no están, se las roban. Esto pasa siempre, no es la primera vez".