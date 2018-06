Una lectora envió un mensaje: "Hola mi nombre es Maria Jose López y estoy (por el viernes) en el Hospital Dr. Guillermo Rawson, vine acompañar a mi cuñada la cual tiene una fractura en la costilla y desde las 9 de las mañana que esta esperando que la atiendan y son las 16 y está tratando de respirar del dolor por que todavía no aparece nadie que le explique por qué no hay médicos clínicos. En la sala de espera hay mucha gente, descompuesta llorando del dolor y no les dan importancia alguna".