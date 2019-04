Un lector envió a este medio un video que generó gran revuelo en el equipo de handball femenino de la UNSJ, ya que durante un viaje a Mendoza, una profesora subió a más de 10 chicas a su camioneta (el máximo permitido es de 5 personas) y así pasearon en la vecina provincia.

Según informaron, el hecho ocurrió el pasado 4 de marzo, durante el tradicional torneo Vendimia. Allí, después de haber cumplido con el calendario deportivo y “sin ninguna necesidad”, la profesora de la Primera subió a su camioneta Fiat Toro a más de 10 jugadoras (muchas de ellas menores de edad) y así, apretadas entre las cabinas y la caja, recorrieron unos 4 kilómetros entre el hotel en el que se alojaban y la Universidad de Cuyo.

“Gracias a Dios no le pasó nada a nadie, pero no se puede especular viajando en un vehículo con tanta cantidad de personas. Es más, no es la primera que esto ocurre”, contó el lector.

Luego, un padre le hizo llegar el video a una directiva, quien le dijo que iba a tomar cartas en el asunto pero al final todo quedó en la nada. También explicaron que la profesora en cuestión culpó a una chica por filtrar el video del viaje y esta jugadora no volvió más a la institución.