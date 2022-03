Una familia de 25 de Mayo atraviesa una angustiante situación desde que robaron la tortuga “Oma”, propiedad de una nena de 7 años.

“Oma” es una tortuga bebé de 1 año que requiere cuidados especiales. Fue sustraída el último fin de semana de una casa de la Estación José Martí, en 25 de Mayo.

Robada. La tortuga "Oma".

Ayer fue el cumpleaños de la nena dueña de “Oma” y su madre para tratar de consolarla le regaló otra tortuga similar, pero la reacción de la pequeña no fue la esperada. “Desde que le robaron la suya no ha dejado de llorar y pensé que su dolor se calmaría con esta nueva tortuguita pero no fue así. No la quiso, la miró y lloró aún más. Me dijo que ella quiere a su tortuga Oma, que no quiere a otro tortuga”, explicó Leire Cortez en su cuenta de Facebook.

Otros tiempos. La nena, feliz con "Oma".

“Me duele verla así, ¡mi Dios! Si el ladrón que nos robó la tortuguita supiera el dolor que le ha causado... es horrible este sentimiento, ¿cómo le explico a mi hija que su Oma no va a volver? La maldad de las personas puede llegar a romper en mil pedazos un corazoncito de una criatura sin piedad alguna”, continuó.

Si alguien tiene algún dato puede aportarlo al 2644560441.