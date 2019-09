Hoy se cumplen tres años de la muerte de Leslie Arustizia, quien falleció por un paro cardiorespiratorio como consecuencia de las múltiples lesiones internas sufridas tras ser atropellada en la Circunvalación por un auto que transitaba en contramano.

Al momento del siniestro, la joven iba en moto junto a su novio cuando fue embestida de frente por el vehículo conducido por Irma Elvira Sánchez (72).

En las últimas horas, su hermana Iliana la recordó con un desgarrador mensaje en las redes sociales. "Hace 3 años una mujer me arrebató de las manos a mí hermana menor Leslie, una jovencita llena de vida alegre como nadie, soñadora, servicial, llena de sueños, metas... Todavía hay muchas preguntas sin respuesta, hasta a Dios le hablado hasta cansar su nombre una y otra vez preguntando porque a ella y no a mí??? Porque de esa manera ??? Porque no pudo seguir con nosotros??? Todavía estoy llena de odio, resentimiento y rencor porque a esa mujer no le pasó nada!!!!! Porque esa mujer no tuvo la misma suerte !? Porque mí hermana pagó por su inconsciencia, porque mí pequeña tuvo que sufrir!!! si ella no se lo merecía", escribió.

