La escena parece repetida. Ambulancias y patrulleros en acción aunque esta vez -por fortuna- sin víctimas fatales. A dos días de cumplirse un mes de la tragedia que se cobró tres vidas, este jueves otra vez ese peligroso cruce volvió a ser epicentro de un grave accidente vial que tiene a una mujer luchando por su vida.

Fue el 8 de septiembre, también un día un jueves pero en horas de la siesta cuando se produjo un choque entre un camión, una camioneta y un auto. En primera instancia chocaron una camioneta Toyota Hilux que circulaba por Ruta 40 hacia el Sur y un auto Volkswagen Up! que transitaba por Calle 11 hacia el Este. Luego, ambos se deslizaron sobre el carril Este de la arteria nacional e impactaron contra un camión que se dirigía rumbo al Norte. A raíz de eso fallecieron tres personas: Héctor Emanuel Pérez, quien iba de acompañante en la Hilux; Juan de Dios Díaz, de 82 años, y Nora Teresa Monjes, de 70 quienes viajaban como acompañantes en el UP, ambos oriundos de Plotier, Neuquén. El conductor de la Hilux y el matrimonio que viajaba en el UP! fueron los sobrevivientes, mientras que conductor del camión, el tercer vehículo involucrado en la tragedia, no sufrió lesiones.

A los días los vecinos del lugar del hecho se manifestaron pidiendo por medidas de seguridad, y el 15 de septiembre, tras una reunión en Vialidad Nacional se decidió colocar semáforos en los cruces de Ruta 40 con calles 9, 10, 11, 12 y 13.

Anteriormente, en el mes de mayo, ese cruce fatídico se cobró la vida de una persona cuando un camión impactó contra un auto Chevrolet Corsa sobre el carril que va desde el Norte hacia el Sur en la arteria nacional y como consecuencia hubo dos personas que quedaron atrapadas en el vehículo de menor porte.

Este jueves otra vez se vivió un nuevo siniestro, cuando una camioneta Chevrolet Montana que circulaba de Sur a Norte por Ruta 40 impactó con un auto Fiat Palio Rural que circulaba de Este a Oeste. La ocupante de este último vehículo herida de gravedad, fue trasladada al Hospital Rawson.