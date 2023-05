Un ataque de furia tuvo una mujer contra su ex pareja y padre de su hija de 5 años. Camila Paula Valentín le propinó una golpiza al hombre y lo amenazó de muerte si no la dejaba llevarse a la menor. La mujer fue aprehendida, la víctima radicó la denuncia en la UFI CAVIG pero el caso pasó a un cuarto intermedio porque según el informe médico, la mujer no está en condiciones físicas y psicológicas de afrontar el proceso, por lo que deberá realizar estudios médicos dentro del plazo de tres días.

Todo sucedió el pasado 8 de mayo en una vivienda de Pocito donde P.C vive junto a la menor. Su ex pareja Camila Paula Valentín llegó hasta el lugar muy ofuscada y a los gritos comenzó una discusión pidiendo llevarse a la hija de ambos. "Devolveme a mi hija, te voy a matar, como me vas a arruinar la vida”, mientras se abalanzó contra el hombre, lo golpeó con golpes de puño en el rostro y en la zona costal, además de rasguños en la zona del cuello, causándole lesiones visibles a simple vista en el cuello. Toda la escena sucedió ante la presencia de la nena y fue el padrastro quien debió intervenir para calmar a la agresora y sacarla del domicilio.

A los minutos se hizo presente personal policial y procedió a la aprehensión de Camila Valentín, dando intervención también a Fiscalía y trasladando a la víctima a UFI CAVIG, a radicar denuncia penal contra la agresora, recibir asistencia y abordaje especializado. La mujer fue trasladada a Comisaría Novena por el delito de Lesiones leves agravadas por el vínculo y Amenazas en concurso real.