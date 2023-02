El abogado Fernando Burlando, quien representa a los padres de Fernando Báez Sosa, dijo a horas de conocerse la sentencia que "no puede permitirse otra sanción que no sea la perpetua" para los ocho acusados del crimen del joven de 18 años y anticipó que el fallo "generará un gran llamado de atención a todas las familias de Argentina".



"Tenemos la misma expectativa, la misma tranquilidad. Cuando uno tiene la convicción de que puso lo mejor de sí, cuando ha visto lo que ocurrió en la sala de debate y la contundencia de la prueba no podemos permitir otra sanción que no sea la prisión perpetua para todos", afirmó Burlando en diálogo con Télam, a horas de que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores dicte el veredicto para los ocho imputados por el asesinato de Báez Sosa.



A su vez, el letrado señaló a esta agencia que a lo largo del juicio por el crimen de Fernando "se constató que existen problemáticas en los jóvenes que no son abordadas" y opinó que "el caso será bisagra".



"Son la franja más importante de nuestra sociedad. Parece que los padres se preocupan más en los mensajes que reciben en el teléfono que en los problemas que tienen sus hijos", resaltó.



En ese sentido, Burlando continuó: "Lo que pase mañana va a generar un gran llamado de atención a todas la familias de Argentina y Latinoamerica".



Por último, el abogado señaló que "Fernando no puede ser olvidado así nomás" y que "estará presente en infinidad de familias".



"Espero que mañana haya justicia. Ojalá nos podamos abrazar con Silvino y Graciela y decirles que se cumplió la tarea. Espero que podamos decirles que hubo un gran acto de justicia. Que la Justicia no se fue engañada. Desde Dolores puede salir un gran mensaje para la sociedad toda. Tengo fe en estos jueces", concluyó.