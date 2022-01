Camila Marinero (27) dice que no tiene miedo, pero pide por favor no ver más a su ahora expareja, luego de que él la golpeara y quemara el rancho que compartían, en Pocito.

El dramático ataque tuvo lugar cerca del mediodía del viernes. "A la noche me dijo "te amo" y al otro día me pegó y me quemó la casa, no lo quiero más", dijo ayer la víctima, todavía con bronca e impotencia.

El acusado es Elio Antonio "Pila" Vergara (28), un conocido delincuente que desde 2008 a la fecha carga con múltiples antecedentes penales (la mayoría por robos y hurtos) y que ahora será juzgado por Flagrancia.

Según Marinero, estaban en pareja desde hacía 3 años. Tienen una hija de 1 año y 8 meses, cuya custodia la tiene la madre de la joven, por orden judicial, "porque él andaba robando y a mi mamá no le gustaba eso", indicó.

Vergara había salido del Servicio Penitenciario en septiembre pasado y hace unos dos meses se fue a vivir junto a Marinero al Asentamiento Las Colminas. Allí levantaron una precaria pieza con palos, cañas, nylon y carpas.

"Ya antes me había pegado pero nunca lo denuncié, no sé por qué. Pero ahora me cansé", expresó Marinero. Y explicó que esta vez los problemas comenzaron en la noche del jueves, porque ella se juntó con una amiga. "Se puso celoso por eso, discutimos y me trató de lo último. Al rato empezó con que "te amo, te amo" y me abrazaba", afirmó. A la mañana siguiente tomaron mates y "estaba normal", pero cambió de actitud cuando quiso encender el televisor y, como estaba mojado por las lluvias, se quemó. "Le dije que era algo material, que no se enojara, pero me dijo "cerrá el c..." y ahí empezó todo". Según Marinero, "primero me largó una piña pero no me pegó. Yo lo empujé, nos caímos los dos y me empezó a pegar en la nuca y la espalda. Un amigo de él vino pero le dijo que no se metiera". La joven pudo correr hacia lo de una vecina, y en ese momento el sujeto, luego de sacar sus prendas, prendió fuego una de las carpas que recubrían el rancho. El fuego destruyó aparatos, muebles, mercadería y casi toda la ropa de su pareja: "Me tiritaba todo el cuerpo, quería salvar mis cosas del fuego pero no podía porque estaba él ahí y gritaba que nadie se metiera, quería que se quemara todo". La propia mujer llamó al 911 y Vergara fue detenido. "Que le den la condena que le tengan que dar, pero que a mí no me moleste más", pidió ella.