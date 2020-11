"A mi marido le dio 3 tiros un drogado que quería plata, lo pudo matar, le tiró 8 veces", dijo ayer Noelia Herrera, esposa de un prestamista herido en la puerta de su casa en Santa Lucía. Dos de los disparos atravesaron los muslos y otro quedó alojado en el glúteo derecho de Darío Jesús Cortez (30). Ayer, la mujer de la víctima se mostró temerosa de un nuevo atentado del atacante, al que dijo conocer, y dijo que todo ocurrió porque Cortez no quiso prestarle plata a ese sujeto.

"El vago es conocido acá, se llama Rodrigo Ocampos (de unos 28 años) y siempre viene a una carpintería cerca de mi casa a juntarse con otros jóvenes. Es más, a mi marido lo conoce porque con él también se ha juntado varias veces. Vende droga, vende ácido, vende piedras de faso o fasos armados. Acá no venía normal, estaba drogado y cuando mi marido le dijo que no tenía plata, de la nada sacó un arma y empezó a disparar", aseguró la mujer.

El vago vende droga, vende ácido, piedras de faso o fasos armados. Es un peligro

NOELIA HERRERA Esposa de la víctima

El hecho ocurrió alrededor de las 11.20 del último martes en la vereda de su casa, en Ramón Franco y Santa Fe, Santa Lucía. La escena quedó registrada en las cámaras de seguridad de la vivienda. En el video se puede ver al agresor llegar en una moto de alta cilindrada. Luego desaparece de la escena (según Herrera se dirigió a la mencionada carpintería y allí se colocó en la cintura un arma que llevaba en una mochila) y al minuto volvió y se encontró con la víctima, a cara descubierta. En las imágenes, se observan que cruzan unas palabras hasta que comienza la balacera.

"Al lado de mi casa había dos señoras, enfrente la quiniela estaba llena de gente, yo menos mal que no tengo hijos. No sabemos por qué ha reaccionado así, un peligro, por más que necesite plata no puede hacer algo así", dijo Herrera.

Su marido entró como pudo a la casa y se desplomó en el garaje. Ella cerró la puerta y el atacante huyó en la moto. Luego una ambulancia trasladó a la víctima al Hospital Rawson, donde los médicos constataron que estaba fuera de peligro.

El caso es investigado por la seccional 5ta y Seguridad Personal. "Yo no puedo dormir, en cualquier momento puede volver y hacer cualquier cosa, ese tipo está prófugo y es un peligro", cerró la mujer.