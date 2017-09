Se llamaba Alfredo Ariel Páez, le decían "Fosforito", tenía 39 años y vivía con sus cinco hijos y otros familiares en la casa 10 de la manzana A, en el sector II del barrio San Martín, en Pocito. Era un changarín sin trabajo estable, más aún después de haber sufrido un accidente en moto en el que perdió la visión de su ojo izquierdo porque se le incrustó un cristal roto. En la vida del "Fosforito" había también problemas y no cualquier problema. Según su familia, en el último año había tenido al menos tres violentos cruces con los Castro que viven a unas cuadras, en el Lote Hogar 39. En el último de esos altercados, ayer alrededor de las 3 en el ingreso de la casa 27 de la manzana B del mismo barrio San Martín, el mismo rival con el que había tenido varios conflictos le asestó al menos cuatro cuchillazos: dos en la parte posterior de la pierna derecha, otro más en la espalda en el mismo costado y un cuarto en el pecho, que fue letal.



"Lo mató el "Javi", le dicen así pero se llama Gabriel Castro (21). Con él había empezado a tener problemas hace un año más o menos cuando le robó la moto a mi hermano y él se las quitó. Después cuando los Castro venían persiguiendo a una chica para asaltarla y se metió acá a nuestra casa, mi hermano y mi hijo la defendieron y lo desfiguraron a golpes con las armas, porque siempre usan armas", dijo ayer, molesta Patricia Páez, hermana de la víctima.



El preludio de lo peor ocurrió un par de días atrás cuando, según la mujer, los Castro pasaron y efectuaron tres disparos contra la casa. "No les importó que hubiera niños ni nada", dijo.



Ese último episodio caldeó los ánimos de la manera más violenta, porque en la madrugada de ayer los Castro y sus amigos pasaban por donde estaba el grupo de Páez, y al cruce de insultos le siguieron las pedradas, las piñas y los cuchillazos que terminaron con el "Fosforito".



Más tarde, sobre las 10, policías de la seccional 6ta, la Brigada Sur y Homicidios, apresaron al sospechoso (tiene varias caídas) en el barrio La Estación, Rawson. Así, para los pesquisas el caso quedó resuelto.



"Queremos justicia por mi hermano y sus cinco hijos que quedaron sin padre. Que los metan presos y no salgan más", reclamó Patricia Páez.

Víctima. Alfredo Ariel Páez tenía 39 años y era padre de 5 hijos.