"Estoy a disposición de la Justicia para aclarar este tema que me angustia", escribió el 1 de mayo el ciclista Héctor 'Willy' Lucero luego de que se conociera que su mujer lo denunció por violento en la Comisaría de la Mujer. A una semana, sigue prófugo y su proceder por estas horas no está atado a lo que dijo una semana atrás. Fuentes del caso dicen que en los lugares que lo buscaron no estaba y que desconocen su paradero.

El hombre del Sindicato de Empleados Públicos carga con un duro relato de su pareja que lo deja muy mal parado, además avalado sus dichos por un examen del médico legista, todo expresado en una denuncia penal.

Ambos coinciden que la noche del 30 de mayo en el hogar familiar se desató una discusión que según él "fue por un ataque de celos de mi pareja totalmente infundada". No es lo que dijo su mujer en la denuncia. Es que, además del maltrato verbal, denunció que la golpeó.

Lucero, que no quiere hablar con la prensa por ahora, sólo se expresó a través de su cuenta de Facebook: "Los que me conocen saben que soy una persona pacífica, respetuosa de mi familia, que jamás he agredido a persona alguna, menos aún a una mujer!"

Y agrego en esa oportunidad, "juro que jamás dañaría o agredería a quien he dado tanto amor, el señor es testigo que soy totalmente ajeno a la violencia física o verbal, soy un deportista que sólo trabajo para darle una mejor vida a mi familia!

Estoy a disposición de la Justicia para aclarar este tema que me angustia, y pido la 'recapacitación' de quien me agrede y a quien sólo le agradezco la hija que me dio y la vida que hemos llevado en común".