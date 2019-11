Al borde. Si el abogado Marcelo Germán Mora no es juzgado ni sentenciado antes del 6 de diciembre, su caso pasará al archivo.

No fue un inicio habitual como en otros juicios. Hubo tensión, máxima tensión. Ocurrió pasado el mediodía de ayer en la Sala III de la Cámara Penal, cuando el juez Maximiliano Blejman declaró abierto el debate contra el abogado Marcelo Germán Mora acusado de tres fraudes con la venta de propiedades que no eran suyas, en 2007. Por la tarde del martes, el magistrado ya había rechazado un pedido del letrado y su defensor Miguel Dávila Safe para reclamar ante la Corte la denegación del juez de concederle un acuerdo con la víctimas para pagarles $175.000, para que la causa pase al archivo.



El argumento del juez fue que esa denegación no causaba estado, es decir no producía un perjuicio irreparable para Mora. Pero ayer en la mañana el letrado arremetió con otros dos planteos para evitar a toda costa el juicio: sabedor de que su caso prescribirá el próximo 6 de diciembre concretó en la Corte de Justicia un pedido de juicio político al magistrado, y al propio juez Blejman le pidió apartarse de su caso porque -a su entender- esa consecuencia acarrea haberlo denunciado pidiendo el jury. En realidad la norma aludida por Mora para recusar a un juez establece que procederá en aquellas denuncias anteriores al proceso, es decir previas a este caso, indicaron fuentes judiciales.



Al no estar presente el acusado en la audiencia, algo ineludible por ley, el magistrado manifestó que ordenaba en ese instante la captura de Mora para asegurar su presencia y realizar el juicio oral y público.

Tras pedir la destitución del juez y apartarse del caso, se esperan otras maniobras de Mora



Pero el defensor de Mora interrumpió al juez preguntándole: "¿no hay violencia moral de su parte?", en clara alusión a la denuncia en su contra. A lo que el magistrado respondió: "si la hubiera no estaría sentado acá".



La tensión subió entonces con otro planteo del defensor quien, en voz alta aseguró: "pido toda la seguridad jurídica que me encomendó mi cliente. Pido la integración del tribunal colegiado", exigió Dávila Safe, es decir de los otros miembros de la Sala III.



Y la audiencia no dio para más porque el magistrado suspendió la audiencia para resolver ese punto.



Al cierre de esta edición no trascendió que Mora hubiese sido detenido. Si no es capturado, juzgado ni sentenciado antes del 6 de diciembre, ya nada se podrá hacer y el caso pasará al archivo.