En jaque. El abogado Maximiliano Orozco fue provisoriamente acusado de tentativa de robo. En Flagrancia se determinará qué sanción podrá tener.

El abogado Maximiliano Orozco, conocido penalista en el ambiente tribunalicio local, quedó detenido el último sábado al mediodía luego de protagonizar un hecho con ribetes increíbles y escandalosos: se metió al estudio donde trabaja, rompió cuanto aparato se encontró y cargó varios de ellos, o sus partes, en su mochila. Unas 15 horas después, cuando un responsable del edificio llamó porque le parecían extraños los ruidos y el movimiento en la planta baja del edificio, Orozco fue encontrado por la Policía con manchas de tinta en su ropa, su rostro y sus manos. Y quedó preso porque algunas de esas cosas estaban guardadas en su mochila. A saber: una cámara de seguridad, parte de un teléfono, la plaqueta o disco rígido de un CPU y un tóner, dijeron fuentes policiales y judiciales.



¿Por qué cometió esos daños y se quedó 15 horas en las oficinas? ¿Qué quiso hacer? Mañana miércoles, en Flagrancia, el mismo letrado podrá despejar las dudas ante un juez y un fiscal o no, porque como imputado sabe que tiene derecho de abstenerse de declarar.



A ese fuero llegará acusado de cometer el delito tentativa de robo, dijeron fuentes policiales y judiciales.



Todo comenzó alrededor de las 21 del último viernes en las oficinas de la planta baja (en la alta funciona el Registro del Automotor Nº1) de un edificio en Aberastain al 422 Sur, en pleno centro capitalino.



Según los voceros, el letrado llegó en su auto y lo estacionó en una playa contigua al edificio y, una vez adentro, perpetró un hecho muy extraño que a los pesquisas los lleva a dudar si estaba o no en sus cabales.



Unas 15 horas después, el sábado alrededor de las 12, un hombre sindicado como dueño del edificio llamó a la Policía, porque le parecía raro lo que pasaba en la planta baja. Cuando los uniformado llegaron, se toparon con un Orozco con la ropa, el rostro y sus manos manchadas con tinta, con aparatos rotos por todas partes y con su mochila cargada con algunos de ellos.



Según los voceros, el letrado no se resistió al arresto. Tampoco dio razones de sus actos. Y pasó preso a los calabozos de la seccional 1ra, aunque podría recuperar su libertad mañana.

El escándalo podría terminar en probation

Este miércoles Maximiliano Orozco tendrá la ocasión de defenderse. Por ahora lo acusan de cometer tentativa de robo, pero su defensa podría alegar que no intentó robar nada, aunque le será complicado zafar de los daños en las oficinas, dijeron fuentes judiciales. Para la ley, el robo simple en grado de tentativa o el delito de daño permiten penas de ejecución condicional (sin encierro) y si el letrado no tiene ningún castigo previo podrá pedir que se le aplique la probation, es decir que se le suspenda el juicio al menos por un año, tiempo en el que deberá concretar tareas comunitarias, además de cumplir reglas de conducta. También deberá ofrecer reparar el daño. Si cumple, no le queda el antecedente.