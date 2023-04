En la UFI Delitos Especiales definieron abrir una investigación penal contra un joven acusado de correr una picada en la que murió su rival. Ese hecho fue en Caucete, el domingo 26 de marzo pasado.

Según fuentes judiciales, el fiscal Francisco Pizarro y el ayudante Mariano Carrera ya solicitaron que se fije una audiencia en la que será oralizado el pedido para que un juez de Garantías ordene la apertura de la investigación penal preparatoria contra Ramiro Espinoza. Así se llama el muchacho de 18 años que presuntamente jugaba una carrera con su auto en plena Diagonal Sarmiento de Caucete. Su rival era Marcos Emanuel Carrizo (18), quien perdió la vida luego de chocar contra otro automovilista y volcar.

La tragedia ocurrió a eso de las 6.10 de ese domingo, frente a la Parroquia Cristo Rey. Carrizo, el fallecido, circulaba en un Volkswagen Vento. Mientras que Espinoza lo hacía en un Mercedes Benz. La hipótesis es que ambos jugaban una carrera por Diagonal Sarmiento, sobre el carril Norte (de Este a Oeste).

Todo terminó de la peor manera cuando metros antes de llegar a calle Alberdi, Carrizo embistió desde atrás a un Ford Ka que conducía un hombre identificado como Guillermo Giménez (43), que nada tenía que ver con la presunta picada.

Producto del impacto, el Vento se dio vuelta y su conductor fue despedido, perdiendo la vida en el lugar.

Hasta hoy, Giménez no ha sido imputado y puede que eso no ocurra, teniendo en cuenta que los pesquisas no encuentran elementos que lo comprometan para achacarle el delito de homicidio culposo (causar la muerte sin intención).

Así quedó el Ford Ka de Guillermo Giménez.

En cambio, en la UFI Delitos Especiales tienen todo listo para imputar formalmente a Espinoza, por el delito comprendido en el artículo 193 bis del Código Penal: "Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años e inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la condena, el conductor que creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas, mediante la participación en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo con motor, realizada sin la debida autorización de la autoridad competente".

En los próximos días tendrá lugar la audiencia en la que el fiscal Pizarro y el ayudante Carrera, con el acusado presente, darán a conocer la acusación. El joven, asistido por un defensor, tendrá la posibilidad de declarar.

Al tratarse de una figura con penas bajas, todo indica que Espinoza será investigado en libertad. Cabe destacar que en las horas posteriores al siniestro (tras el impacto se quedó en el lugar) estuvo aprehendido y luego fue excarcelado.