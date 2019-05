Por el fondo se abrieron paso los ladrones luego de forzar la reja de una ventana. Esta vez la alarma evitó que la sustracción fuera mayor, pero alcanzaron a llevarle unos 20 kg de carne.



Eduardo (29) no puede con la impotencia: es la segunda vez que le roban y también la segunda vez que tiene que reparar los daños. Todo eso le pasa con su primer negocio, "El Chiquito", ese que pudo abrir el 3 de abril pasado luego de trabajar en un trozadero. "Como están las cosas y que encima te pase esto, ya no sabés qué hacer. Es hasta que te mandés una macana" dijo indignado. En las primeras horas de la madrugada de ayer, al menos dos delincuentes le robaron 20 kilos de carne y no pudieron llevarle más gracias a la alarma que había instalado luego de ser víctima de su primer robo hace 26 días.

Los malvivientes ingresaron alrededor de las 2 de la mañana a su local al ubicado en calles Simón Bolívar, entre Tucumán y Rioja, en Rawson. Según Eduardo, a esa hora recibió dos llamadas de sus vecinos para avisarle del ataque a su propiedad.

El comerciante ya piensa en reforzar la seguridad de su local con cámaras en toda la propiedad

Cuando llegó a su negocio, encontró la reja del fondo forzada con un caño y el mostrador de carnes saqueado: se habían llevado 20 kilos de carne valuados en $10.000 pesos entre costillas, carne para bifes y otros cortes, y el comerciante está convencido de que huyeron por el mismo lugar por el que ingresaron, el fondo.

"Ya es la segunda vez que nos roban desde que abrimos" dijo el carnicero con impotencia, que abrió su negocio el 3 de abril pasado.

El 25 de abril le llevaron más de $25.000 pesos en cortes de alto valor, como punta de espalda y otros y creen que esta vez son los mismos delincuentes. Tras esa desagradable experiencia, cerró con una chapa de acero una de las ventanas del fondo y colocó una alarma, pero ni eso fue suficiente para detener a los malvivientes que volvieron a atacar. "Estamos pensando en poner otras medidas de seguridad", dijo el comerciante que ya piensa en poner cámaras en el perímetro de la propiedad con la esperanza de frustrar los robos.

El caso es investigado por la seccional 3ra. Hasta ayer, no había detenidos.