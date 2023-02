Los jueces del Tribunal de Impugnación, Fernando Echegaray y Ana Lía Larrea, resolvieron ayer que uno de los cuatro condenados en un resonante caso de abuso infantil por parte de al menos tres sujetos contra una joven cuando era niña (desde los 5 años) y era entregada por su madre (tuvo un hijo por esos ultrajes), debía ser desligado con una absolución por el paso del tiempo (prescripción), pues el delito que le imputaron ocurrió cuando imperaba una ley más favorable al imputado. En disidencia, el juez Daniel Guillén entendió (igual que los fiscales Silvina Gerarduzzi e Ignacio Achem), que la condena impuesta en agosto pasado a los cuatro implicados, debía ser confirmada, ya que para hacer realidad la efectiva protección del interés superior del niño y sus derechos cuando son violentados, se deben tener en cuenta normas internacionales a las que el país adhirió antes de que sucedieran esos abusos, recién denunciados en 2021 cuando la chica tenía 27 años, informaron fuentes judiciales.

Quien quedó libre por la decisión mayoritaria de los jueces fue el expolicía Pedro Bautista Agüero, condenado a 5 años por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante. Tras ser castigado en agosto pasado decidió, igual que la mayoría de los condenados, cambiar a su abogado y puso a Fernando Bonomo, quien planteó la prescripción a su favor, como también a favor de la madre de la víctima (L.V.C) y el excombatiente de Malvinas Juan Carlos Chaparro. Estos últimos recibieron 7 años de cárcel por ataques sexuales más graves (abuso con acceso carnal, la mujer por cómplice), lo mismo que Roberto Néstor Arroyo, quien resultó ser el padre del hijo que tuvo la víctima cuando tenía 16 años. Su paternidad recién se develó con un estudio de ADN solicitado por Fiscalía apenas se inició la investigación, pues la joven no sabía cuál de sus abusadores la había embarazado.

"Me sorprende y me genera mucha duda el desempeño del Ministerio Público Fiscal, teniendo en cuenta y siguiendo los parámetros de objetividad del Sistema Acusatorio por no advertir semejante error. Tras la denuncia, siguieron adelante con un proceso que había prescripto con respecto a Agüero", disparó Bonomo. El letrado anticipó que insistirá en buscar revertir la situación de sus clientes.