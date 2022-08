La mujer no pudo creer lo que le decía su hija de 7 años. Eran las cuatro de la tarde del 3 de diciembre del año pasado y había dormitado porque se había recostado para amamantar a su beba de 1 año, cuando la hermana mayor le advirtió: “Mami yo no lo quiero más al tío Carlos porque me da besos en la boca, y se tocaba el mmm”.

La denuncia originó una investigación y la menor en audiencia videograbada señaló que el hombre -hermano de su abuelo paterno- le tocó sus partes íntimas por debajo de la ropa.

Identificado por fuentes judiciales como Carlos S. Tapia, el acusado aceptó juicio abreviado por el delito de abuso sexual simple y recibió la pena de 2 años de prisión de ejecución condicional.