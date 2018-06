Darío Esteban Maradona (34) fue capturado por policías de Seguridad Personal alrededor de las 19,10 de ayer a metros de Tribunales, justo antes de entregarse por consejo de su abogado Maximiliano Páez Delgado, quien quedó molesto por la situación. "No sé por qué hicieron esto, me sorprende. Yo me había comunicado más temprano con el tribunal (la Sala I de la Cámara Penal), les informé que se iba a entregar y acordamos todo... este proceder está demás", dijo el letrado. Maradona era buscado desde el 18 de mayo pasado por orden del juez Raúl José Iglesias. El sujeto había confesado en un juicio abreviado que abusó al menos en dos ocasiones de una nena down hija de su ahora expareja en 2012 (la nena tenía 13 años), pero como una Asesora de Menores no estuvo de acuerdo con los 4 años de pena que le impuso el juez, tuvo que intervenir la Corte, que días atrás confirmó la sentencia. Por eso Maradona debía presentarse a cumplir la condena y se pensó que iba a fugarse, pero ayer fue capturado cuando iba a entregarse.