Leonardo Cohen Arazi, el relacionista público vinculado a los casos de abusos en Independiente, fue detenido este miércoles por la tarde, cuando se acercó al Polo Judicial de Avellaneda para ajustarse a derecho.

Ahora, la justicia deberá determinar su rol en la investigación que se lleva adelante por abuso de menores y facilitación de la prostitucion, agravada por que las víctimas son menores de edad. Se trata del cuarto detenido en la causa.

Ayer al mediodía, en declaraciones televisivas, Cohen Arazi había asegurado: "Yo soy gay, no soy Brad Pitt, por lo que alguna vez he pagado por sexo. Cuando pagué por sexo siempre fue a mayores de edad. Reconozco el físico de un mayor y el de un menor. A mí no me gustan los menores".

Y agregó: "Yo no creo haber cometido ningún delito. Yo tenía relaciones con jugadores que venían a los boliches, no sé en qué club jugaban". Y reveló que conocía a Joaquín V, el joven que en un primer momento fue señalado como entregador en la causa, pero ahora declaró como víctima.