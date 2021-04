Luego de que DIARIO DE CUYO publicara en su edición dle último martes el caso de Pamela Silva (29), quien relató el "calvario" -según dijo- que vive con el padre de sus tres hijos (10, 6 y 5 años) y lo tildó de "enfermo" por lo último que le hizo, arrastrarla con el auto, un VW Gol Trend, más de 50 metros, mientras ella se agarraba de la ventanilla, y asegurara que "ya lo he denunciado por todos lados y nadie hace nada. Le pusieron una perimetral pero eso no alcanza porque me sigue molestando. ¿Están esperando que me mate?", la Justicia local emitió un comunicado en el que aseguró que sí se arbitraron todos los medios.

Explicaron que la denuncia se recepcionó el 26 de abril a las 16:50, se procedió a constatar lesiones, se solicitó un informe al Segundo Juzgado de Familia, se ordenó imforme socio ambiental, se dispuso búsqueda y entrevista a testigos mencionados por la denunciante, se solicitó informes a la ex Comisaría de la Mujer para verificar causas anteriores y se requirió historia clínica del Hospital Rawson. Además, solicitaron una orden de detención para el acusado.

"Desde el momento que la denunciante compareció a la UFI CAVIG, la tramitación del caso se ha efectuado con la celeridad y eficacia que requiere", dijeron.