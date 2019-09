Este martes comenzó en la ciudad de Trelew el juicio oral contra Archie Phillips, acusado de haber asesinado de 30 puñaladas a su novia, Evelyn Tatiana Lehr.

El crimen ocurrió en las primeras horas del 14 de junio de 2018 y quien brindó un desgarrador testimonio fue la madre de la víctima, Alejandra Pérez.

“A los 19 años yo fui mamá de Evelyn. Nosotras vivíamos juntas, desde que me separé mi casa siempre fue mía y de mis hijas y de los perros de Eve. La orfebrería era su vocación. Era una chica muy sana, solidaria, atenta. Era una persona que se desenvolvía muy bien”, inició relatando la mujer.

Aclaró cómo se comportaba él con la familia: “Se conocieron en un recital. Ellos tenían una relación de noviazgo, salían juntos. Él la acompañaba a las marchas del #NiUnaMenos. Ha compartido comidas con nosotros, se manejaba amablemente”.

Y también describió un suceso que ocurrió cuando ambos estaban en la cordillera: “Fueron juntos de mochileros a las ferias. Evelyn me dijo que Archie se había puesto celoso y me pidió volver y que le sacara un pasaje. No se vieron por un mes y medio. Yo la encontraba triste. Su última foto tenía los ojos hinchados. Ese día ella se iba a Rawson”.

La Fiscalía acreditó que la noche del 13 de junio de 2018 Phillips fue hacia la casa de Lehr, ya como su expareja, y mientras ella se duchaba a la madrugada, él la mató de 30 puñaladas.

Se detalla que portaba un cuchillo de unos 27 centímetros de largo y que actuó “empleando la violencia como medio para ejercer poder y dominación sobre su expareja y con el indudable propósito de causar la muerte”. Dos de las puñaladas atravesaron el corazón, otras el pulmón y una el hígado.

Y su madre contó cómo fue que encontró a su hija: “Estaban luces apagadas, cuando me voy acercando escucho los perros desesperados, abro la puerta, veo manchas de sangre, en la puerta también. Hago fuerza para abrir y estaba boca abajo, le hablo y no contesta”.

“Evelyn estaba en el piso boca abajo en un charco de sangre, al costado había una botella de vino, un cuchillo, la cortina del baño caída. Ella no se movía. La destrozó a mi chiquita”, cerró al diario Jornada.

La carátula es de “homicidio doblemente agravado contra una persona con la que se ha mantenido una relación de pareja y por femicidio, al mediar violencia de género”, y se pedirá la prisión perpetua.

