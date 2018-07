Un policía riojano con destino en la Unidad Regional Segunda, fue denunciado por la madre de una menor como autor de los abusos sexuales que sufrió su hija, informó ayer el diario El Independiente, citando como fuente a la comisario Gladys Gordillo. Aunque no trascendieron detalles, se supo que el hecho ocurrió en Chilecito y que ya la Fiscalía y un juez en turno están interviniendo para corroborar la existencia del episodio y luego establecer si cabe o no indagar por algún delito al efectivo policial, cuya identidad no trascendió.



Por ahora el efectivo continuaría trabajando pero de prosperar la acusación se vería en serios aprietos y podría perder su trabajo.