Sabrina Traversaro y su hijo menor acusaron a los policías de la Seccional 6ta y el Comando Radioeléctrico por detenerlos ilegalmente y maltratarlos.

Sabrina Traversaro (37) denunció penalmente y en la Subsecretaría de Control de Gestión de la Seguridad Pública a efectivos de la Seccional 6ta y del Comando Radioeléctrico, acusándolos de detenerla a ella y a su hijo de 17 años "ilegalmente en un operativo violento", en Rawson. Dijo que los maltrataron y golpearon "descaradamente". De manera informal, en la Policía negaron la acusación.



Todo pasó en la tarde del pasado lunes 20 de este mes. Según la versión de Traversaro, su hijo llegaba a eso de las 17 a su casa del barrio La Estación junto a su novia cuando dos efectivos en moto se pararon a su lado. "Me dijeron que me iban a pedir antecedentes y yo les indiqué que no había problema. Y después me dijeron que me habían visto corriendo y no era así, yo había estado jugando al fútbol y volvía a mi casa", aseguró el joven.



Para ese entonces ya eran varios los móviles que habían llegado al lugar. Y todo se puso violento cuando el muchacho se negó a subir a un patrullero. "Yo no había hecho nada. Me agarraron del cuello y me entraron a dar golpes", dijo el chico. Según su madre, ella también la ligó cuando quiso intervenir. "A mi hijo lo golpeaban en la cabeza y en la espalda. Cuando yo lo agarré me empezaron a pegar en las costillas y me tiraron contra el patrullero. Nada tendría que haber pasado, él no hizo nada", sostuvo la mujer. Y agregó que cuando finalmente los trasladaran a la seccional 6ta el calvario continuó: "Cuando lo bajaron, lo tiraron al piso entre varios y le dieron una patada en la cara y lo arrastraron hasta un calabozo".



A la mujer la trasladaron al hospital Rawson sobre las 21.30, donde le diagnosticaron una tendinitis en su brazo derecho. Fueron liberados entrada la madrugada.



Desde Control de Gestión calificaron el episodio como una "situación grave" y dijeron que ya están investigando el hecho. "Vivimos un calvario. No se lo deseo a nadie", cerró Traversaro.