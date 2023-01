Los encargados de un boliche acusaron públicamente que los policías que intervinieron en la clausura del local cometieron irregularidades y calificaron su accionar como "violento, lamentable e incomprensible".

Desde Quattro Club aseguraron que hoy formalizarán la denuncia en la subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública por el procedimiento que el grupo de policías realizó en la madrugada del domingo en el predio de La Salmuera (Chacabuco y 7, Pocito), donde miles de asistentes eran parte de la fiesta de Año Nuevo.

Los organizadores apuntaron particularmente contra una oficial a la que identificaron como Nelia Moreno, quien "con total abuso de autoridad, mala educación e ignorando los procedimientos legales correspondientes solicitó la carpeta de habilitaciones". Agregaron que exhibieron "toda la documentación correspondiente y en regla", pero que luego de una hora, "sin explicar ni dirigirnos la palabra, y después de comprobar que todas las habilitaciones estaban correctas, comenzó a labrar un acta por haber pasado 5 minutos del horario permitido de expendio de bebidas", que es hasta las 3.30.

Luego de eso -señalaron- ingresó personal policial al predio, "sin informarnos absolutamente nada". "Subieron al escenario con total violencia e impunidad y amenazaron a nuestro DJ con llevarlo detenido", indicaron. Luciano Rodríguez, el DJ, por su parte explicó que estaba poniendo música cuando "subieron dos oficiales (una vestida de civil) y me hicieron alejarme de mi puesto y acercarme a ellos". Según su relato, "con un tono agresivo y con amenazas me dijeron que yo estaba en problemas y que si quería colaborar y no seguir aumentando los problemas que le bajara la música y cortara todo". Siguiendo con la versión del joven, que tildó al operativo de "payasada", contó que les respondió que no entendía el motivo y dijo que ellos no sabían darle ninguna justificación. "Bajé un poco el volumen y automáticamente se acercaron a mí, continuando con las amenazas, luego me retuvieron colocándome los brazos hacia atrás como si me fuesen a llevar detenido", continuó. Y agregó: "Uno de los oficiales me dijo que yo me podía ir a cualquier lado, que me iban a seguir hasta encontrarme y llevarme".

En el operativo supuestamente participaron más de 10 policías, 4 patrulleros y otra movilidad con mayor capacidad que se la conoce como "chanchita". "Como si hubieran encontrado al 'Chapo' Guzmán", ironizó uno de los encargados.

De radicarse la denuncia, en Control y Gestión abrirán una investigación interna para determinar si efectivamente hubo irregularidades y, de ser así, castigar a los responsables.