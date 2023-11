Que la paró en en calle Chacabuco, unos 100 metros antes de Agustín Gómez, Rawson, la siesta del 19 de abril de 2023. Que le pidió los papeles de la moto y la conductora no los tenía. Que le sugirió un favor sexual a cambio de zafar. Que le tocó la cola y, además, le pidió que la "levante" para sacarle una foto.

Cuando la mujer denunció horas después en la Comisaría 35ta y tomó el caso la UFI Delitos Especiales comenzó una investigación que llevó hasta un efectivo de la Policía de San Juan: Alex Martínez, de 29 años y que cumplía tareas en la Motorizada II. ¿Cómo llegaron a él? La ubicación del handy (la radio que tienen los policía) lo ubicaba en la zona a la hora que la mujer dijo que ocurrieron los hechos.

Con ese dato, sentaron en el banquillos de los acusados a Martínez. Pero no había más que ese dato. Es que la mujer, no pudo aportar muchas más datos sobre la identidad. Dijo que el policía tenía puesto el casco con un pasamontañas, que no tenía el nombre en el uniforme pero que tenía en uno de sus brazo un tatuaje tipo "manga".

Así las cosas, un examen de médico legista compró que este hombre no tenía en su cuerpo un tatuaje en esa ubicación (si uno más chico, pero en el omóplato). Tampoco encontraron nada en los tres teléfonos que secuestraron del domicilio de Martínez: allí buscaban la foto a la que hizo mención la denunciante.

Por esto, los investigadores no encontraron elementos para imputar a Martínez y decidieron archivar la causa.