Libre. Tras la condena que le impusieron ayer, Alexis Colombo quedó en condiciones de recuperar la libertad.

Para la fiscal Leticia Ferrón de Rago no hubo dudas: Julieta Cabrera no mintió cuando denunció a su ahora ex de darle una golpiza e intentar matarla rociándole nafta para luego prenderle fuego. Y sí mintió cuando se desdijo de esa primera versión y buscó acomodar su relato al del acusado, Alexis Ismael Colombo (23). Para sostener sus dichos la Fiscalía destacó la "mentira" de la joven cuando negó haber denunciado a Colombo por violencia doméstica en un hecho previo al que casi le cuesta la vida, pues existe una denuncia suya el 29 de agosto de 2016. Y también cuando dijo que él no la golpeó porque pelearon y ella también lo arañó en el rostro y el cuerpo, situación que el médico legista no comprobó pues no encontró ninguna lesión ni rasguño en Colombo.

Para la fiscal lo cierto fue lo que ocurrió el 16 de febrero de 2018 alrededor de las 13 en el barrio Camilo Rojo, Santa Lucía, cuando ella denunció que Colombo le dio una paliza en la cocina, por celos, que luego la arrastró hasta el dormitorio donde la dejó casi noqueada. Y que cuando se levantó él sacó nafta de la moto, la roció con ese combustible, amenazó con matarla y ella en un forcejeo le quitó el encendedor y huyó a sus vecinos. Ese día, el médico que revisó a la joven le detectó al menos 15 lesiones.

Por eso pidió ayer 12 años de cárcel para Colombo, a quien un psicólogo describió como alguien "superficial, frío y con altos montos de agresividad que no puede contener cuando estalla".

Lesiones leves y tentativa de homicidio, ambos agravados por el vínculo y por violencia de género, además de coacción, fueron los delitos que -según la fiscal- cometió Colombo.

Pero ayer el juez Ernesto Kerman (intervino en el nuevo juicio por enfermedad de Juan Carlos Peluc Noguera) adhirió al pedido de la abogada de la joven, la defensora oficial Mónica Sefair, y al del defensor Fernando Bonomo. Y sólo condenó a Colombo por las lesiones leves agravadas. El magistrado tampoco hizo lugar al pedido de la fiscalía de investigar a la denunciante por falso testimonio.

Ayer la joven reiteró que ese día pelearon, que se salpicaron con nafta en un forcejeo. Y que denunció a Colombo por bronca porque no quería que se fuera de la casa.