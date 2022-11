Fumaba como si nada en la cama cuando la hija de su novia entró en la habitación y asistió a la mujer, tapándola con una sábana porque estaba desnuda y toda ensangrentada. 'Sólo me defendí, ella me atacó primero', intentó justificarse, para luego autoprovocarse una lesión en la mano y otra en el cuello. Hasta llamó al 911 y le pasó el teléfono a la jovencita para que pidiera ayuda, confiado en que le creerían. Pero no fue así: los pesquisas supieron enseguida que esa mujer que por poco murió aquella madrugada del 10 de abril de 2020 en su casa de Rivadavia, la viuda Patricia Garramuño (50), siempre había sido obligada a salir de la casa con la cabeza gacha, a evitar el trato con sus familiares porque su novio, el jubilado Juan José Pelayes (70), le exigía exclusividad de trato. Porque la celaba y en caso de haber reuniones familiares, se ufanaba dando detalles de cómo era el trato que tenían en la intimidad sexual.

Esa madrugada, a eso de las 4, simuló salir a fumar un cigarrillo pero unos 15 minutos después ingresó a la habitación, tomó del hombro a su pareja, se le montó y le dio un puntazo con la navaja en la zona del hombro derecho. Luego dejó el arma, la atacó a trompadas en el rostro y volvió tomar esa arma blanca, para pasársela por la garganta y clavársela en la zona de la yugular, donde la revolvió diciéndole: 'Te voy a abrir y te voy a vaciar, porque a mí una mujer no me jode nunca más'.

Para entonces, Juan José Pelayes estaba separado de su esposa, que también le temía por lo violento, porque la denigraba, le infundía miedo cada noche que se ponía a limpiar una pistola 9mm que ocultaba en una mesa de luz, y porque le sacó todos los ahorros que ella guardaba en un banco ('Le di todo a Cáritas', le dijo). Había ido a parar a la casa de Garramuño cuando su esposa lo denunció y le dieron arresto domiciliario.

Ahora, Pelayes llegó a juicio y reconocerá que cometió un intento de homicidio doblemente agravado contra Garramuño. Según fuentes Judiciales, en los próximos días será trasladado ante el juez Maximiliano Blejman (Sala II, Cámara Penal) para ratificar el acuerdo de juicio abreviado que logró con el fiscal Daniel Galvani por medio de su defensor Faustino Gélvez, en el que ya firmó su intención de cumplir 15 años de cárcel, indicaron voceros judiciales.