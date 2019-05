El director de Protección Civil, Aldredo Nardi, llevó tranquilidad la población por el denso humo que aun afecta a buena parte del Gran San Juan tras el incendio en el depósito de agroquímicos.

"Hay que entender que no se trata de una nube tóxica. Cuando hablamos de este tipo se trata de un humo negro, denso que se queda en el lugar . El humo que hoy vemos no tiene estas características, sino propias de un incendio importante. Las llamas no cambiaron de color", explicó el funcionario.

Además, recomendó a los vecinos de la zona cerrar ventanas y puertas. "Se generará una especie de residuo (ceniza) que podría afectar a aquellas personas con problemas respiratorios, pero no más que eso", agregó.

El incendio se produjo pasada la medianoche de hoy y demandó del trabajo de unas 6 dotaciones de Bomberos y la necesidad de evacuar a los vecinos de la zona.