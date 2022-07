El vínculo tío-sobrino no terminó nada bien en una familia sanjuanina. Al parecer la relación no venía bien hace tiempo pero llegó al punto que el sobrino amenazó de muerte a su tío paterno. El joven, identificado como Facundo Sosa, recibió su pena este miércoles y aceptó cumplir un año de prisión de cumplimiento condicional, es decir que no irá a la cárcel.

Según fuentes de la investigación de la UFI CAVIG, el denunciante Sergio Sosa Funes y su sobrino entablaron una discusión en la mañana del 28 de agosto del año pasado. Luego, el sobrino encaró hacia la cocina, sacó un cuchillo y le dijo: "Con esto te voy abrir". Después de esa amenaza, fue a sacar un hierro que trababa la puerta y comenzó a golpear a su tío provocándole distintas lesiones.

Al día siguiente, cerca de las 18.40 horas y mientras el denunciante se encontraba en la puerta de su domicilio, su sobrino llegó a bordo de una moto y le gritó: "Te voy a matar viejo cul...", luego de eso continuó su marcha.

Este miércoles y en juicio abreviado, se condenó a Facundo Sosa a un año de prisión de cumplimiento condicional y medidas del art 27 bis del CP. Actuó el fiscal Ignacio Achem.