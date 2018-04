El médico Carlos Martínez seguirá detenido.

El ginecólogo Carlos Hugo Martínez se negó ayer ante el juez Pablo Oritja y los fiscales Sohar Aballay y Daniel Galvani a dar su versión sobre tres presuntos abusos sexuales contra tres mujeres que eran pacientes suyas en Jáchal, pero escuetamente negó haber cometido delito alguno. Es más, en los próximos días su defensor en ese departamento, Oscar Torres, pedirá una ampliación de indagatoria en la que explicará que sólo hizo su trabajo.



"Por consejo de esta defensa se abstuvo de prestar declaración y no ha reconocido absolutamente nada. Pero en los próximos días vamos a pedir una ampliación de indagatoria en la que hará su descargo y ejercerá su derecho defensa, ahí explicará que sólo hizo su trabajo", dijo ayer Torres a DIARIO DE CUYO.



La situación del médico es complicada porque además de los tres casos de Jáchal, en Capital recibió otras 10 denuncias (hubo otra que no se tomará en cuenta porque es de una mujer que ya había denunciado en Jáchal), nueve de las cuales aluden a situaciones de abuso sexual y otra más por fraude, por una ligadura de trompas que no hizo.



En Jáchal, el juez Oritja le endilgó abuso sexual gravemente ultrajante y un tipo más grave, equiparable a una violación. Por eso seguirá preso, ya que esos ilícitos no permiten la excarcelación.