Un joven de 19 años ahorcó y masacró a golpes a su ex novia, de 15, a la que llevó engañada a la vivienda donde vive junto con sus abuelos, en la localidad bonaerense de Isidro Casanova. El muchacho, que tenía prohibido, por parte de los padres de ella, acercarse a la menor, enfureció al enterarse que la piba tenía nueva pareja. Tras cometer el crimen fugó pero fue atrapado por la policía horas después mientras deambulaba shockeado por la zona.

El episodio se produjo pasadas las 22 de este jueves en una vivienda situada en Alvear al 1900 del barrio San Carlos del mencionado distrito del partido de La Matanza, al noroeste del Gran Buenos Aires.

El acusado, identificado como Tobías Zuchelli, de 19 años, había llevado a su ex novia, Emilce Ayala, de 15, a la casa en la que vivía con sus abuelos. Al llegar, el muchacho condujo a la chica por un pasillo a una construcción emplazada en la parte de atrás del inmueble, de manera que sus familiares no escucharon ni vieron cuando ingresó.

Una hora después, el muchacho se dirigió a la parte delantera de la propiedad y despertó a su abuela que, sorprendida, le preguntó: "¿qué hacés acá, no fuiste al gimnasio?". Tobías, ensimismado y balbuceando, llegó a decirle "me mandé una cagada con Emilce".

Tras comentar la situación a sus abuelos, el pibe escapó a la carrera, al tiempo que la señora se comunicó de inmediato con el 911, luego de lo cual fue a ver qué había ocurrido con la chica.

El cuadro en esa parte trasera semiabandonada fue dantesco: el cuerpo de Emilce yacía en el piso con visibles moretones y sin respirar. Al llegar los efectivos de la comisaría Oeste 2a. San Carlos, constataron que la muchacha había sido ahorcada, golpeada de manera feroz y en reiteradas oportunidades hasta matarla a golpes de puño y con un palo que fue hallado al costado del cadáver.

Los pesquisas comentaron que "el grado de saña puesto de manifiesto nos sorprendió. La mató a golpes, a palazos, la ahorcó con sus manos. Se ve que no paró de pegarle hasta matarla. Y todo fue tan violento que hasta le sacó los dientes. Fue todo una locura asesina".

Luego de hacer las diligencias y pericias correspondientes, el cuerpo de la chica fue trasladado a la Morgue a la espera de la operación de autopsia y el caso puesto a disposición de la Fiscalía Temática de Homicidios.

Cuatro horas después, pasadas las 2 de la mañana de este viernes, los efectivos de la mencionada seccional encontraron a pocas cuadras a Zuchelli, caminando en soledad y en trance. Fue detenido y llevado a la dependencia, donde quedó alojado.

Un crimen pergeñado al detalle

Crónica pudo reconstruir toda la trama criminal de Tobías Zuchelli para acabar con la vida de la que había sido su novia durante más de un año y con la que se había separado semanas atrás.

El pibe no había aceptado la ruptura y acosaba de manera permanente a Emilce, le pedía y le exigía que volvieran a mantener la relación sentimental. Ante la negativa de la menor, el muchacho tenía actitudes violentas que no pasaban de lo verbal pero que asustaban a la jovencita.

La víctima iba al colegio secundario.

Por ese motivo, los padres de ella, Alberto y Soledad, le habían prohibido a Emilce acercarse al chico. Sin embargo, Tobías se las ingenió, este jueves por la tarde y luego de que la nena saliera del colegio, para invitarla a su casa "para charlar".

De forma traicionera, Tobías había convencido a la piba de que "está todo bien, ya superé la separación, sólo quiero que hablemos y contarte algunas cosas que estoy haciendo", le dijo el muchacho, para poder trasladarla al fondo de su vivienda, donde tenía pensando asesinarla.

Y así fue, en la noche del jueves y sin que sus abuelos supieran nada, que Tobías se tomó su tiempo para acabar con la vida de Emilce, que tenía sólo 15 años y toda una vida por delante.

"No había aceptado la ruptura de la relación, que había ocurrido a fines de julio. Y hace pocos días, Tobías se enteró de que Emilce estaba empezando una relación con otro chico. Esa situación lo enfureció, le hizo perder por completo la cabeza y se decidió a matarla. Si no la tenía él, no la iba a tener nadie más, el típico pensamiento de un machista femicida", contó a este medio una fuente de la investigación.

Familiares y amigos de la chica exigen que la Justicia actúe con rapidez y le caiga con todo el peso de la ley a este joven femicida. "Es increíble que ocurra todo esto. Ella era amorosa y toda su familia también. Emilce vivía con su padrastro Sergio y su mamá Soledad. Esto es una tragedia" contó Julián, primo de la víctima.

Fuente: Crónica