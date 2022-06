Este jueves por la mañana, el juez de Garantías Diego Sánz resolvió absolver por el beneficio de la duda al cabo 1ro de la Policía Nelson Fernando Hidalgo, quien estuvo señalado en dos delitos: uno por privación abusiva de la libertad y el otro por vejámenes.

El fiscal coordinador de la UFI de Delitos Especiales, Adrián Riveros, y la ayudante fiscal Roxana Fernández, le pidieron ayer al juez que aplique una condena de 3 años sin encierro y 6 de inhabilitación para ejercer cargos públicos al cabo porque consideraron probada su autoría en dos delitos: la privación abusiva de la libertad de un vendedor ambulante del asentamiento Evita en la zona La Bebida, Rivadavia, y también por los vejámenes (golpes) contra ese hombre (Renzo Santander) durante el mediodía del 30 de mayo del año pasado. Sin embargo, el magistrado no hizo lugar a esa solicitud.

Al cabo del juicio oral y público, Fiscalía solicitó la absolución de otros dos agentes investigados, el chofer de la patrulla Germán Oscar Jofré y Mario Víctor Pérez, porque no fueron partícipes de esas maniobras. Pérez nunca había salido de la comisaría 34ta donde cumplía funciones el día y a la hora del hecho. Y Jofré jamás bajó del patrullero, indicaron fuentes judiciales.

Hidalgo, Jofré y se supone que otro policía aún no identificado, llegaron hasta el asentamiento porque una vecina llamó para decir que habían entrado a su casa a robar. Y Santander (vendedor de pochoclos y manzanas caramelizadas) quedó en la mira. No sólo eso, ese día quedó detenido y pasó un día en la seccional 34ta por "disturbios". Según Fiscalía, el supuesto robo nunca se denunció y no se probó que hubiera existido.

Ayer, el defensor de los tres implicados, Leonardo Villalba, pidió la absolución de Hidalgo, pues entendió que no cometió ningún delito y no se excedió en el cumplimiento de su deber. Hoy, el juez Diego Sánz decidió absolver a Hidalgo por el beneficio de la duda. Al no haber acusación contra los otros dos policías, sólo le queda desligarlos con una absolución.