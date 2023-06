Un sanjuanino es juzgado en Catamarca, acusado de integrar una megaorganización internacional narco de 20 personas que fue descabezada en junio de 2019 en redadas que se materializaron en distintos puntos del país. La única persona oriunda de San Juan que aparece en la larga lista de imputados se llama Eduardo Darío Guzmán, es albañil y ya declaró, negando su vinculación con la banda.

El juicio se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal de Catamarca contra los 20 sospechosos de conformar esa organización que presuntamente traficaba droga en un circuito que incluía a Paraguay y a las provincias argentinas de Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Buenos Aires, La Rioja, Catamarca y San Juan.

La causa que se ventila fue el resultado de varios allanamientos que se realizaron en Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. Además, el 9 de junio del 2019 personal de Gendarmería Nacional interceptó a dos vehículos en los que secuestraron 30 kilogramos de marihuana. No obstante, el origen de la pesquisa fue en mayo de 2018 cuando personal policial, tras una denuncia anónima, comenzó a investigar a los hermanos Mario y Ernesto Rolón, a Miguel Silva y a Jonathan Ríos, todos catamarqueños, quienes eran señalados como integrantes de una banda que comercializaba estupefacientes en esa provincia. De las escuchas surgió la vinculación con el resto de los imputados.

La teoría de Fiscalía es que la cabecilla de la banda era la modista paraguaya Eva Portillo Quiñónez. Según la investigación, Portillo junto a su nieto Alex López Quiñónez se conducían en un vehículo junto al técnico en turismo santafesino Daniel Cuevas y al sanjuanino Eduardo Darío Guzmán desde las Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) hacia Tucumán. De acuerdo a la pesquisa, eran escoltados por un vehículo Citroën C3 guiado por Toribio Estigarribia López, también de nacionalidad paraguaya, en el que llevaban el cargamento de marihuana.

El golpe tuvo repercusión nacional ya que los sospechosos conformaban una organización criminal con ramificación internacional. Las escuchas indican que la banda ingresaba droga desde Paraguay y la "enfriaba" en diferentes provincias para posteriormente distribuirla, principalmente a Buenos Aires.

LA VERSIÓN DE GUZMÁN

"Nosotros no vinimos a vender droga, ni hacer un punteo, ni nada de eso. El motivo por el cual yo vine a Santiago del Estero fue por un tema de trabajo", dijo Eduardo Darío Guzmán ante los jueces Enrique Lilljedahl, Juan Carlos Reynaga y Federico Bothamley. El sanjuanino dijo que cuando fue detenido junto a Cuevas y Portillo, en Santiago del Estero, sólo estaban haciendo una compra-venta de un terreno y una camioneta. "Tengo entendido que el señor Cuevas le iba a vender una camioneta a la señora Portillo e iba a recibir un terreno en forma de pago. Al llegar a la casa de Santiago vimos el terreno y al señor Cuevas le gustó. La señora Portillo le pidió la camioneta con su nieto para buscar los papeles de la casa, plata, no sé qué tenía que hacer" sostuvo. Y agregó que al momento en que Gendarmería los intercepta, no se fugaron: "Yo me quedo con Cuevas viendo el terreno. A Cuevas le gustó. Como a las dos horas regresa la señora diciendo si podíamos hacer la transacción la otra semana porque había tenido un inconveniente. El señor Cuevas dijo que no había drama, y la señora nos pidió que la acercáramos a La Banda, a lo que Cuevas le dijo que sí, que no había drama. En el camino, al salir de la casa, alrededor de 50 kilómetros, nos atraviesa una camioneta gris, nos pasa. Nosotros volvemos a pasar la camioneta, y la camioneta nos vuelve a pasar. Y en eso que nos vuelven a pasar, sacan armas y veo la insignia de Gendarmería Nacional, ahí es donde nos detuvimos, nunca nos fugamos".

Por otro lado, Cuevas dijo que le llamó la atención que Portillo llevaba varios celulares y que en forma reiterada mantenía contacto con otra persona y que hablaba en guaraní por lo que no podía entender de qué hablaban.

Este lunes se reanudará el juicio. Por la causa, Guzmán está detenido en el penal de Miraflores, en Catamarca. Por lo que posteó en redes, confía en que obtendrá la libertad en los próximos días.

Los imputados

De Catamarca: Mario Alberto Rolón, Ernesto Rubén Rolón, Jonathan Exequiel "Chichilo" Ríos (mecánicos), Miguel Ángel "Gordo" o "Cuky" Silva (chofer). De Santiago del Estero: Juan Alfredo Vázquez, Daniel Enrique Lastra (comerciantes), Alejandro Rafael Vásquez (pintor). De Tucumán: Mauricio Ricardo Jaime (técnico en refrigeración), Ada Karen Sase Muñoz Oblitas (ama de casa), José Roberto Leirman (policía retirado), Héctor Orlando Soria (mecánico), Domingo Alberto Caro, Gustavo Fabián Cattania, Carolina Noemí Lizárraga, Rodrigo Facundo Villazur (comerciantes). De Paraguay: Eva Portillo López de Quiñónez (modista), Toribio López Estigarribia (albañil), Alex Fabián López Quiñónez (estudiante). De Santa Fe: Enrique Daniel Cuevas (técnico en turismo). De San Juan: Eduardo Darío Guzmán (albañil).