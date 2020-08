Después del hallazgo de restos óseos en un lugar donde buscan a Facundo Astudillo Castro, su madre Cristina Castro dijo en TN que volvió a recibir un llamado del presidente Alberto Fernández. La mujer explicó que el mandatario le expresó su apoyo y se puso a disposición para lo que necesite. El gobernador bonaerense Axel Kicillof también se comunicó nuevamente con ella.

A la espera de la autopsia de los restos óseos encontrados el sábado en Villarino, Castro explicó que el Presidente le transmitió que "ruega a Dios para que los restos no sean de Facu". Le dijo además que "no va a permitir que el caso quede impune" y que si los restos llegan a ser los del joven desaparecido "no va a encubrir ni tapar a nadie".

Explicó que el mandatario le comunicó que está "disposición para lo que necesite", que le manifestó su respaldo y que le ofreció asistencia en caso de que tenga a viajar a Buenos Aires, donde este martes se hará la autopsia. El Presidente y el gobernador ya habían llamado a Castro el mes pasado, para ofrecerle asistencia.

La mujer aclaró que no sabe si va a viajar a Buenos Aires y que es algo que debe hablar con sus abogados y su familia. "Ya veremos qué se puede hacer, está el tema del coronavirus también", dijo en relación al riesgo de realizar un traslado por la posibilidad de contagiarse de COVID-19.

Remarcó que se siente "furiosa" con el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, al que acusa de "encubrir" la desaparición de Facundo, que se produjo el pasado 30 de abril en Pedro Luro. Recordó que el funcionario primero le dijo que le iba a devolver a su hijo "bien y vivo" y que dos días después le comunicó: "Lo siento mucho".

Consideró que el ministro provincial "sabe a la perfección lo que su gente (en referencia a la Policía Bonaerense) le hizo a Facundo". Criticó que Berni le "quiso hacer creer" que los efectivos de la fuerza provincial "son carmelitas descalzas" cuando, de acuerdo a su acusación, "hicieron algo malo y y tienen que pagar por eso".

"Estoy segura que es 'mi flaco'"

Castro está convencida de que los restos encontrados el sábado en Villarino pertenecen a su hijo. "Estoy segura de que es 'mi flaco'. Lo parí. Lo conozco de memoria", dijo la madre del joven desaparecido. Explicó que esperan los resultados de ADN para determinar si los restos pertenecen o no a su hijo y que su instinto de madre le dice que "puede ser él".

Sostuvo que fue "muy fuerte" lo que sintió por el hallazgo y que "es duro saber que tal vez" encontró lo único que puede haber quedado de su hijo. Consideró que va a pasar "días de mucha angustia e incertidumbre" hasta que se determine el resultado de los estudios forenses.

El caso

El joven de 22 años desapareció el 30 de abril cuando salió desde su casa en Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca para recuperar a su expareja. Mientras caminaba por una ruta fue detenido por policías de la subcomisaría de Mayor Buratovich porque estaba violando el aislamiento social, preventivo y obligatorio por coronavirus, a pesar de lo cual -según dijeron- lo dejaron seguir su camino.

Inicialmente la causa que investigó la justicia ordinaria fue por averiguación de paradero. Hasta que familiares y organizaciones de derechos humanos insistieron en la posible vinculación de policías y el caso pasó a ser investigado por la Justicia federal bajo la carátula de "desaparición forzada".

Fuente: TN