Un sospechoso fue detenido en Concepción, Capital, durante la tarde de este viernes en el marco de la investigación por las amenazas de bomba de esta mañana en el Centro Cívico, Tribunales y al centro de salud Báez Laspiur, situado en Chimbas.

Los pesquisas llegaron hasta el domicilio siguiendo los rastros tecnológicos y aprehendieron a la persona que presuntamente hizo los llamados amenazantes.

La fiscal coordinadora de la UFI Delitos Genéricos Daniela Pringles es quien está al frente de la investigación.

El llamado anónimo al Centro Cívico fue realizado a media mañana. "Esto es un llamado anónimo, acabo de ver a una persona, en el segundo piso del Centro Cívico, colocar una mochila amarilla, lo cual traería una bomba. No sabría decirle bien, pero me comentó que estaba cansado de la gente de la UFI que no le da bola con las denuncias. Lo cual le pido mucha piedad porque acá hay muchos niños y esto va a ser una masacre", dijo el autor de la llamada.

Cuando su interlocutor le pide datos del supuesto hombre de la mochila, le contesta: "El sujeto tiene aproximadamente 50 años, tomó para el lado de calle Las Heras. Vestía zapatos, pantalón blanco y camisa blanca, rapado. Me subí al ascensor con él y me dijo que estaba cansado de que nunca le tomaban las denuncias".

También hubo amenazas similares a Tribunales y al Báez Laspiur.

Por el momento no trascendió la identidad de la persona detenida.